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الفلبين تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرتها المنكوبة

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الدمام - شريف احمد - قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا لرويترز اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفلبينية عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في مطلع الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وذكر عبر الهاتف إن الطيار، الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة وهي من طراز سي-130، كان من بين الذين لاقوا حتفهم أثناء تحطمها في جزيرة جولو.

وأضاف أن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه أمس الاثنين، سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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