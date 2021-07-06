شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرتها المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا لرويترز اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفلبينية عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في مطلع الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وذكر عبر الهاتف إن الطيار، الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة وهي من طراز سي-130، كان من بين الذين لاقوا حتفهم أثناء تحطمها في جزيرة جولو.

وأضاف أن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه أمس الاثنين، سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.