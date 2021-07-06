حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع في جنوب مصر وجنوب سيناء.



كما توقعت أن يكون الطقس في مصر ، الثلاثاء، ما بين حار ومائل أو شديد الحرارة، كما توقعت نشاط الرياح ووجود شبورة ببعض المناطق، وحار رطب في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد المصرية بأن يكون متوسط درجات الحرارة في القاهرة للعظمى خلال الأسبوع وحتى يوم الأحد المقبل بين 36 و37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، وفي السواحل الشمالية العظمى بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و34 درجة، وفى جنوب سيناء تتراوح العظمى بين 37 و39 درجة، والمحسوسة بين 40 و42 درجة، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى تتراوح بين 37 و38 للعظمى و40.. و41 للمحسوسة، أما في جنوب الصعيد فتظل درجة الحرارة العظمى ترتفع يوميًا من 42 درجة الثلاثاء و43 الأربعاء و44 الخميس، ثم تتراوح بين 42 درجة و43 درجة حتى يوم الأحد، أما درجة الحرارة المحسوسة في جنوب الصعيد فتتراوح بين 43 و45 درجة.