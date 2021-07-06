الجيش الوطني الليبي يجدد دعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الجيش الليبي دعمه لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا، وعودة الاستقرار، تحقيقا لأماني الشعب.



وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان لها، مساء الإثنين، بأن الجيش يدعم كل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار تحقيقا لأماني الشعب الليبي.

وأضافت أنه من حق الشعب الليبي أن ينعم بحياة آمنة وعودة المسار الديمقراطي الذي طال انتظاره خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021م وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021م، حيث نص هذا القرار "بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وشددت القيادة العامة للجيش الليبي على دعمها بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن الشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات من أي طرف.

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ودعت بعثة الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه.

وأشار الجيش الليبي إلى أنه يدعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في البلاد من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي بدون شروط مسبقة، وليحتكم الشعب الليبي إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم.

ولفت إلى أن الحوار السياسي الحالي هو فرصة تاريخية أمامنا جميعاً والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجياً، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضئ الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وآمنه يستحقها الليبيين.

وحثت الدول المنخرطة في مؤتمر برلين على ضرورة بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية، وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بإشراف بعثة الأمم المتحدة.

وأشادت بجهود اللجنة العسكرية 5+5 لتطبيق نتائج مؤتمر برلين الأول، مشددة على ضرورة دعمها وتسهيل مهامها على النحو الذي يؤدي لتنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من الجماعات الغير نظامية والخارجة عن القانون، وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفذها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين.