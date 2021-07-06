شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 20% بحلول عام 2024، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج القومى للإصلاح الهيكلى في مصر:
- تستهدف الحكومة مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 20% عام 2024 .
- سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة وصلت إلى 10% من إجمالي الصادرات عام 2020.
- تستهدف الحكومة زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع لتتراوح ما بين 18% لـ 20% عام 2024 مقارنةً بـ12.5% عام 2020.
- تخطط الحكومة لتوفير ما بين 400 لـ 460 ألف فرصة عمل سنوياً بالقطاع حتى 2024.
- يستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى زيادة الوزن النسبى لـ3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- من المستهدف أن تصل القطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%.