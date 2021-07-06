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6 أرقام هامة عن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 20% بحلول عام 2024، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج القومى للإصلاح الهيكلى في مصر:

  1. تستهدف الحكومة مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 20% عام 2024 .
  2. سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة وصلت إلى 10% من إجمالي الصادرات عام 2020.
  3. تستهدف الحكومة زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع لتتراوح ما بين 18% لـ 20% عام 2024 مقارنةً بـ12.5% عام 2020.
  4. تخطط الحكومة لتوفير ما بين 400 لـ 460 ألف فرصة عمل سنوياً بالقطاع حتى 2024.
  5. يستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى زيادة الوزن النسبى لـ3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  6. من المستهدف أن تصل القطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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