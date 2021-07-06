شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 20% بحلول عام 2024، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج القومى للإصلاح الهيكلى في مصر: