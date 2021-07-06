بايدن يجدّد دعم الولايات المتّحدة لزعيم المعارضة في فنزويلا

ابوظبي - سيف اليزيد - جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة بعث بها إلى خوان جوايدو الإثنين بمناسبة العيد الوطني الفنزويلي التأكيد على دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن رئيساً لفنزويلا.

وفي رسالته التي وجّهها إلى "السيد الرئيس" جوايدو، كتب بايدن "نحن مصمّمون أكثر من أيّ وقت مضى على دعم النضال من أجل حرية جميع الفنزويليين عبر انتقال سلمي وديموقراطي" للسلطة في فنزويلا.

وأضاف الرئيس الأميركي مخاطباً زعيم المعارضة الفنزويلية "تحت قيادتكم وبالتحالف مع قادة المجتمع المدني، تحافظون على هذه المُثل العليا وهي الحرية والديموقراطية والسيادة".

وأرسل بايدن رسالته إلى جوايدو من خلال مكتب الشؤون الفنزويلية في كولومبيا المجاورة، بحسب ما أفاد مسؤول في هذا المكتب.

وأحيت فنزويلا الإثنين ذكرى استقلالها في 5 يوليو 1811.

وغوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد رفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في 2018 وقاطعتها المعارضة.