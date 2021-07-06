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هجوم حاد على الرئيس التركي بسبب مزاعم كاذبة بشأن فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حالة من الإرباك عندما زعم بشكل غير صحيح أن اللقاحات المضادة لمرض كورونا في ألمانيا وبريطانيا لا يتم توفيرها مجاناً.

 

وفي حديثه عن الجائحة، قال أردوغان  "انظر، هذا الأمر مثير للغاية. اليوم تقدم بريطانيا لقاحات مقابل 100 إلى 150 جنيهاً إسترلينياً (137 إلى 206 دولارات). لكننا نقدم التطعيم بدون مقابل".

 

وقال أردوغان: "في ألمانيا يتراوح السعر بين 100 و150 يورو. لكن ليس لدينا هذا. لأننا، أيها الإخوة الأعزاء، حكومة تعيد للشعب ما تأخذه".

 

وتوجه الكثير من الأشخاص إلى تويتر لمواجهة زعم الرئيس التركي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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