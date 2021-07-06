الرئيس التركي يتعرض للانتقاد بسبب مزاعم كاذبة بشأن كورونا 

تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حالة من الإرباك عندما زعم بشكل غير صحيح أن اللقاحات المضادة لمرض كورونا في ألمانيا وبريطانيا لا يتم توفيرها مجاناً.

وفي حديثه عن الجائحة، قال أردوغان "انظر، هذا الأمر مثير للغاية. اليوم تقدم بريطانيا لقاحات مقابل 100 إلى 150 جنيهاً إسترلينياً (137 إلى 206 دولارات). لكننا نقدم التطعيم بدون مقابل".

وقال أردوغان: "في ألمانيا يتراوح السعر بين 100 و150 يورو. لكن ليس لدينا هذا. لأننا، أيها الإخوة الأعزاء، حكومة تعيد للشعب ما تأخذه".

وتوجه الكثير من الأشخاص إلى تويتر لمواجهة زعم الرئيس التركي.