شكرا لقرائتكم خبر عن 568.5 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات بهيئة النقل النهرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، على ضرورة تطوير أداء الهيئة العامة للنقل النهرى واتخاذ إجراءات فعالة من أجل جعل نهر النيل ممرا ملاحيا يعتمد عليه بشكل كبير في نقل الركاب والبضائع.

وقد اقترحت خطة العام المالى 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، تخصيص اعتمادات قدرها نحو 568.5 مليون جنيه للهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك لتنفيذ المشروعات الآتية:

1- رفع كفاءة ميناء حلفا النهرى بالسودان

2- تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى بنهر النيل (القاهرة / أسوان، القناطر الخيرية، سيناء دمياط، ترعة الإسماعيلية من الكيلو صفر حتى الكيلو 120، ترعة النوبارية من الكيلو صفر حتى الكيلو 82 الرياح البحيرى)

3- استكمال إنشاء كبارى فوق أهوسة المالح بالإسكندرية

4- البدء فى تنفيذ عملية حماية جسور ترعة النوبارية بأماكن متفرقة من الكيلو 70 حتى الكيلو 72