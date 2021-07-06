تقرير يكشف عن ارتفاع صادم للتضخم في تركيا

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، وسط توقعات بقفزات متتالية.

يأتي ذلك، بينما تسجل الليرة التركية مستويات تراجع غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الماضي مقابل الدولار، إذ وصلت لأدنى مستوى تاريخي عند قرابة 8.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ حاليا 8.67 ليرة لكل دولار، بحسب البيانات.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان أن التضخم السنوي خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 17.53%، مقارنة مع 16.59% في مايو/أيار السابق له.

وارتفع المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو/حزيران عن الشهر السابق له بنسبة 1.94%، بينما ارتفع مقارنة مع ديسمبر/كانون أول 2020 بنسبة 8.45%، وبنسبة 14.55% على أساس سنوي.

والمجموعات الأكثر ارتفاعا على أساس سنوي، كانت النقل بنسبة صعود بلغت 26.29%، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 25.69%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.99%، والصحة 19.6%.

بينما كانت أقل زيادة سنوية بنسبة 2.01% في المشروبات الكحولية والتبغ؛ والاتصالات 6.13%، والملابس والأحذية 7.05% والتعليم 10.86%، على أساس سنوي.

وضمن متوسط ​​أسعار 415 بندا في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 55 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 54 سلعة دون تغيير، بينما ارتفعت ​​أسعار 306 سلعة.

وبحسب البيانات، قفزت أسعار المستهلك في السوق التركية، باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بنسبة 18.16% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبسبب الاعتماد على الواردات، سجلت أسعار المستهلك في السوق التركية ارتفاعات متسارعة بسبب تحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، مقابل الليرة التركية المتراجعة أمام النقد الأجنبي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة 85.28 مليار دولار فقط خلال أول خمسة شهور من العام الجاري، بينما بلغت قيمة الواردات 103.56 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يظهر حجم الاعتماد الكبير على الواردات.