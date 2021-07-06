شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 48 إصابة بكورونا بينهم 25 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، مقارنة مع 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن ثلاثا من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 من 14 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة، وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91892 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.