​​للقضاء على الأمية.. بروتوكول تعاون بين تنسيقية "شباب الأحزاب" و"تعليم الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية.

وأشاد النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال توقيع البروتوكول اليوم بمقر هيئة تعليم الكبار بجهود الهيئة، حيث أنها عملت خلال الفترة الماضية على مضاعفة نسبة محو الأمية، مؤكدا أن التنسيقية تتعهد بالتعاون مع الهيئة لمضاعفة الجهود ولتفعيل البروتوكول من أجل القضاء على الأمية.

من جهته، أوضح الدكتور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منبرًا سياسيًا جديدًا لما لها من دور تشريعي ورقابي كبير، مشيرًا إلى أن قانون محو الأمية يعتمد على المشاركة مع جميع أطياف المجتمع من أجل تحسين معدل القضاء على الأمية خلال الفترة المقبلة.

وقال "عمري"، خلال توقيع البرتوكول، إن مشروع محو الأمية يعد أمنًا قوميًا، وسنبذل قصارى جهدنا مع شباب التنسيقية لتصبح مصر خالية من الأمية.