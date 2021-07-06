المرور: استقطاع حارة مرورية من محور ٢٦ يوليو لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استقطاع حارة مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المريوطية.

ويستلزم الأمر استقطاع حارة مرورية بطول 1 كيلو متر في الاتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال ستكون يوميًا من الساعة 12,05صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا عدا الجمعة تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.