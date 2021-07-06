متهم بالتحرش بسيدة في أرض اللواء: "ماكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث العجوزة ملابسات تداول واقعة تحرش أحد الأشخاص بسيدة.

المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال والعقيد هاني شعراوي مفتش فرق الوسك، توصلت إلى هوية الشاكية، وأقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها وأنها لم تحرر محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبوزيد وكيل فرقة الوسط، والرائد عمرو ممتاز رئيس نقطة أرض اللواء من ضبطه وقرر أن اصطدامه بالشاكية على النحو الذي ذكرته كان دون قصد "ماكنش قصدي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​