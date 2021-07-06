استئناف النيابة على براءة شاب بممارسة الدعارة مع روسية في نهار رمضان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة على براءة شاب متهم بممارسة الدعارة في نهار رمضان العام الماضي مع فتاة روسية بالتجمع الأول.

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من التجمع الأول مفاداه قيام شخصين بالتشاجر معهم، وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعى "و. م. ع.ع" وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما “ك . ا ” والثاني ” س. ط”، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلى زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.