شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ساعة تدريب متواصل.. تعرف على تفاصيل "مهنتك مستقبلك" بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط مكثف للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتطوير القرى الأكثر فقرا في مصر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة وأن المبادرة لاقت نجاحا كبيرا في مختلف القطاعات التي شاركت فيها، ومن ضمن أهداف المبادرة توفير فرص عمل للشباب وتدريب أهالى القرى الريفية على عدد من المهن ومن ثم جاءت مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتقوم مبادرة "مهنتك مستقبلك" على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وعند التقديم سيقوم مختصصون بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبى على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة فى مهن السباكة والتركيبات الكهربائية ، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.