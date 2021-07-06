شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 175 إصابة جديدة و20 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المصرية 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة اليوم الاثنين، وذلك نزولا من 179 إصابة و22 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 282257 من ضمنهم 214852 حالة تم شفاؤها و16284 حالة وفاة".

وقررت الحكومة أمس الأحد، تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية، من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة، لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو حزيران.