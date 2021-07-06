شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم بعثة «مساعدة السودان» بمليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة أمس الإثنين، عن تقديم مبلغ مليون دولار لبعثة الأمم المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها، ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، ثمن ممثلو المملكة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات، لدى السودان في بيان لهم، عقب الاجتماع الذي عقد بمنزل السفير علي بن حسن جعفر، في العاصمة الخرطوم، مخرجات تنفيذ «اتفاق جوبا» الذي شاركوا فيه، لتقديم الدعم للحكومة السودانية ودعم بعثة الأمم المتكاملة للمساعدة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

كما نوقشت خلال الاجتماع، مخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان، وتأكيد الدور المهم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم الدول في تخفيف الديون عن الخرطوم الذي أسهمت فيه دولنا بشكل ملحوظ لتمكين السودان من المضي إلى الأمام، واستعادة مكانته الدولية، وتقديم الدعم للحكومة السودانية الانتقالية لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني، وتأكيد الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق سلام دائم في السودان، والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم المساعدات للسودان، والتأكيد كذلك على أهمية قيادة السودان لعملية سلام عادلة وشاملة.

كما نؤكد على تقديرنا في خطوات الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والعمل مع الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام، ونعلن عن استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ مليون دولار للبعثة، لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها، ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وبناء السلام، وحماية المدنيين، وسيادة القانون، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وعبرت الرباعية عن ثقتها من خلال الدعم المناسب، بأن البعثة الأممية (UNITAMS) ستفي بولايتها في دعم الحكومة السودانية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.