شكرا لقرائتكم خبر عن المدنيون في تيغراي يموتون جوعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية: إن المدنيين في إقليم تيغراي في إثيوبيا يواجهون المجاعة.

وبحسب تقرير للوكالة، تقدر الأمم المتحدة أن 1.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب وصول المساعدات إليها، وحذرت من أن ما لا يقل عن 33000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتابع التقرير: بحسب أحد المسؤولين المحليين، فقد مات بالفعل ما لا يقل عن 125 شخصًا من الجوع.

ونقل عن المسؤول، قوله: المحاصرون في واحدة من أكثر المناطق التي يتعذر الوصول إليها في منطقة تيغراي التي مزقتها الصراعات في إثيوبيا، بعيدون عن متناول المساعدات، يسقط الناس مثل أوراق الشجر.

ولفت تقرير الوكالة إلى أنه بينما تحذر الولايات المتحدة من أن ما يصل إلى 900 ألف شخص في تيغراي يواجهون ظروف مجاعة في أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد، لا يُعرف الكثير عن مناطق شاسعة من تيغراي التي كانت تحت سيطرة المقاتلين من جميع الأطراف منذ نوفمبر.

وتابع: مع إغلاق الطرق والقتال المستمر، عجزت المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى تلك المناطق.

وأشار إلى أنه مع إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد، قال مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشرعين الأمريكيين «إنه من المتوقع أن تختبر بعض منظمات الإغاثة وقف إطلاق النار في محاولة للوصول إلى المناطق النائية».

وتابع: مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الأطراف الأخرى في الصراع، بما في ذلك القوات من إريتريا المجاورة المتهمة ببعض أسوأ الفظائع في الحرب، ستحترم وقف إطلاق النار.

ونقل عن مسؤول صحي قوله: إن رسالة الاستغاثة التي وصلت إلى مقلي عاصمة الإقليم منذ 3 أسابيع من منطقة ماي كينيتال بوسط البلاد كانت ثاني نداء استغاثة من نوعه.

وتابع: كانت الرسالة الأولى من منطقة أوفلا وأبلغت عن 150 حالة وفاة بسبب المجاعة، والتي شاركها منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل، مما أدى إلى استجابة غاضبة من الحكومة الإثيوبية.

ومضى يقول: لكن المسؤول الصحي قال «إن الرسالة الواردة من ماي كينيتال مختلفة»، حيث تقدم بيانات مطلوبة بشدة ومجمعة جيدًا توضح خط الدمار، حيث توفي ما لا يقل عن 440 شخصًا، وكان 558 على الأقل ضحايا للعنف الجنسي، لقد تم نهب أكثر من 5000 منزل، والاستيلاء على الآلاف من الماشية، وحرق أطنان من المحاصيل.

ونقل عن برهي ديستا جيبري ماريام، زعيم المنطقة، قوله في الرسالة الأخيرة: لا توجد إمكانية للحصول على مياه نظيفة، أو الكهرباء، ولا توجد إمكانية لإجراء الاتصالات الهاتفية وتوجد صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المساعدات الإنسانية، الناس غير قادرين على التحرك لإنقاذ حياتهم لأن القوات الإريترية فرضت علينا حصارًا تامًا دون وسائل نقل، وحُكم على الناس بالمعاناة والموت.

وقال بيرهي: إن المزارعين المنهوبين في المنطقة الزراعية إلى حد كبير تُركوا بدون بذور لزراعة الغذاء، محذرًا من أنه بدون مساعدة سيكون 2021 و2022 كارثيًا.

ونقل مسؤول الصحة الإقليمي في تيغراي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، قوله إن السكان كانوا يأتون سيرًا على الأقدام من ماي كينيتال مع تواتر أنباء عن أن الناس يتضورون جوعا، وقطعت خدمات الهاتف في معظم أنحاء تيغراي.