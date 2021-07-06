شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض الملء الثاني لـ«النهضة» الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ وزير الري المصري، نظيره الإثيوبي، ليل الإثنين، برفض القاهرة القاطع للإجراء الأحادي بالملء الثاني لسد النهضة.

وقال بيان لوزارة الري المصرية: إن الوزير محمد عبدالعاطي تلقى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي لإبلاغه بالملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض الأول لهذا الإجراء الأحادي.

وقبيل يومين، أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي أن بلاده لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

وخلال مشاركته في مؤتمر وزاري بعنوان «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج» المنظم من قبل وزارة البيئة الألمانية، أكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل تدعم التنمية في الدول الإفريقية بكل السبل الممكنة، بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وألمح إلى أنه قد سبق لمصر مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود، في إطار تعاوني توافقي، مشيرا إلى أن بلاده لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا، وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية، دون الرجوع إلى دولتي المصب.