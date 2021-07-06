شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يدعو مجلس النواب الليبي إلى تحمل مسؤولياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أمس الإثنين، مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع معاناة المواطن فى المقام الأول.

وقال الدبيبة، للأعضاء خلال حضوره جلسة مجلس النواب في طبرق أمس: «أناشدكم أن تضعوا معاناة المواطن أمام أعينكم وأن تضطلعوا بمسؤولياتكم»، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام.

وبدأ مجلس النواب، أمس، جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وتعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

وكان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالمنعم بالكور قال إن الجلسة ستخصص لمساءلة الحكومة بشأن قيمة الميزانية وتفاصيل بنودها، إضافة إلى الاستماع لردودها على ملاحظات لجنة المالية، معبرًا عن أمله في اعتماد الميزانية حتى تتمكن الحكومة المؤقتة من تنفيذ أعمالها.

وأكد الدبيبة في كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، مساء الأحد، أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى حرصه شخصيًا على تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات، مبينًا أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح العملية الانتخابية في موعدها، كما ستوفر حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات.

وأشار إلى أن الشعب الليبي بعد سنوات من الصراع والاقتتال، آن له أن يستقر ويوحد كلمته لينعَم بثروته ويحقق تطلعاته في التنمية والرخاء.

وأضاف إنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان لا بد من المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين في العملية الانتخابية، وأن عزوفهم عن الاقتراع بمنزلة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب.

وأوضح أن فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيدًا للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها.

وتابع الدبيبة قائلًا: إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في العمل بشكل متوازٍ في تحسين ظروف المواطن الحياتية وتوحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، لترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي اللازمين لهذه الانتخابات.

ودعا الدبيبة الأطراف المعنية لتقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الإنتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.

وأكد الدبيبة أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى وضع خطة لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات بتوفير 30 ألف شرطي.