شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير السياسة الدولية: إثيوبيا تحاول إضفاء التوتر على جلسة مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لسد النهضة هي خطوة استباقية لجلسة مجلس الامن لإضفاء توتر على الجلسة المقبلة حيث إنها خطوة غير مسبوقة في هذا التوقيت.

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخطوة الإثيوبية خطوة استفزازية إلى درجة كبيرة للغاية لا تراعى كمل الجهود الدبوماسية التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن إثيوبيا لا تراعى كل الاتفاقيات التي تم ابرامها في هذا الشآن ومن بنيها اتفاق المبادئ ولم تراعى قوانين الأنهار الدولية والاتفاقيات المنظمة في هذا الاطار ، لم تراعى فكرة المنفعة والمكسب للجميع .