​​إصداران جديدان لـ"قصور الثقافة" من سلسلة "الفلسفة" بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حديثا، إصدارات جديدة من سلسلة "الفلسفة" بمشروع النشر بالهيئة ضمن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتضمنت الإصدارات الجديدة للهيئة كتاب "نظرية القيم في الفكر المعاصر" للدكتور صلاح قنصوة، وكتاب "سؤال الدولة والعدل الاجتماعي في الليبراليات المعاصرة" للباحث محمد عبده أبو العلاء.

وانضم الكتابان الجديدان إلى قائمة العشرة كتب التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري في سلسلة الفلسفة، وهي: "الفلسفة والمستقبل" الدراسات الفلسفية من منظور فلسفي للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللمع" لمؤلفه أبو نصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبو بكر الكلا باذي، وكتاب "في التصوف الإسلامي وتاريخه" تأليف رينولد نيكلسون وترجمة أبو العلا عفيفي.

كما تضمنت القائمة كتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوى تقديم الدكتور حسن طلب، وكتاب "العمامة المستنيرة" تجديد الفكر الديني عند عبد المتعال الصعيدي تأليف الدكتور أحمد سالم، وكتاب "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، وكتاب "هيدجر والنازية" تأليف الدكتور عبده كساب.

يشار إلى أن مبيعات الهيئة، بحسب بيان لها، خلال أول يومي المعرض بلغ نحو 10 آلاف نسخة من مختلف سلاسل الهيئة كالذخائر وذاكرة الكتابة والهوية.

ويقام جناح الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في صالة 1 جناح B4 وصالة 3 جناح B16، يواصل استقبال الجمهور طوال أيام المعرض والتي تستمر حتى 15 من شهر يوليو الجاري يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة يبدأ من الواحدة ظهرًا.