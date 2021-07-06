​​بالطبل والمزمار.. أهالي قرية بالشرقية يستقبلون وفد لجنة "شباب البرلمان" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل أهالي قرية كفر أبو الديب بالشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل والمزمار البلدي، احتفالًا بزيارة الوفد للقرية مسقط رأس النائب خالد بدوي عضو اللجنة.

وأشاد وفد اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بدور بدوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر أبو الديب في تطوير مركز الشباب واهتمامه بالشباب وأبناء قريته، وهو ما رد عليه بدوي قائلًا: "لا اعتبر نفسي مسئولًا عن مركز شباب أبو الديب فقط لكني حريص على حل مشكلات جميع مراكز شباب الدائرة".

كما زار الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، نادي هيهيا الرياضي، واستمع الوفد البرلماني لعدد من المشكلات المتعلقة بوجود خلافات على أرض نادي هيهيا.

كما زار الوفد البرلماني مركز شباب ههيا، حيث استمع الوفد للواء عصام أبو المجد النائب السابق ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، حول مراحل تطوير المركز وإنشاء ملعب قانوني وحمام سباحة، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من أعضاء الوفد البرلماني.

من ناحيته، قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن الاتجاه لدى المديرية حاليًا هو البحث عن آليات لجذب الشباب لمراكز الشباب، بالإضافة إلى الفكر الاستثماري في بعض الأنشطة لاسيما في ظل قلة الموارد المالية، مستشهدًا بمركز شباب أبو حماد، حيث جاري إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح مفتوحة، وإنشاء محلات فرع بنك، ما سيؤدى إلى رفع القيمة التسويقية للمكان وبالتالي وجود عائد.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

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