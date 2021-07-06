حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية.. والتحريات: "بسبب عقب سيجارة"- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق، مساء الاثنين، بالطابق الثالث بفندق شهير بمنطقة سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بفندق شهير بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بـ "تراس" الطابق الثالث بالفندق المشار إليه.

ورجحت المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال ما أدى لاندلاع النيران بأحد المقاعد بالتراس، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.​

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