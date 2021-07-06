اليمن: توحيد المواقف الحل لمواجهة مشروع إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أمس، أن التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومته المشكلة بموجب اتفاق الرياض، هي الإجابة الوحيدة لتجاوز الأخطار والمشاكل كافة وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي.

وشدد عبد الملك لدى ترؤسه اجتماعاً افتراضياً لمجلس الوزراء، على أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأضاف: «رسالتنا واضحة في هذا الاجتماع بكل قوام الحكومة على تكاتفنا وحرصنا المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع».

ودعا معين عبدالملك، القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة إلى تمثيل المسؤولية الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأمثل، متطرقاً إلى ما توصلت إليه الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، إضافة الى التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل الميليشيات الحوثية».

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، اطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الدفاع، حول الأوضاع العسكرية، والانتصارات التي تحققت خلال الساعات الماضية في محافظة البيضاء بتحرير مناطق واسعة في عدة محاور من سيطرة ميليشيات الحوثي وآخرها مركز مديرية الزاهر، واستمرار التقدم الميداني المتسارع نحو مدينة البيضاء عاصمة المحافظة.

وحيت الحكومة اليمنية، هذه الانتصارات وأهمية المضي قدماً وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني.

كما أشادت بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.