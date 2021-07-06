رئيس وزراء لوكسمبورغ المصاب بـ«كورونا» في حالة «خطيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حكومة لوكسمبورغ، الاثنين، أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، الذي يعاني الإصابة بمرض «كوفيد - 19» في حالة «خطيرة»، وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام.

وصرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء، البالغ 48 عاماً، أن بيتيل «يعاني ضيقاً في التنفس، لكنه غير موصول بجهاز تنفس اصطناعي».

وكان بيتيل، الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح «أسترازينيكا» في 6 مايو الماضي، قد بدأ في 27 يونيو حجراً صحياً لعشرة أيام، قبل أن يتم إدخاله الأحد إلى المستشفى.

وقال بيان للحكومة، إن رئيس الوزراء «يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن «الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعتبر خطيرة، لكنها مستقرة».

وأضاف «قرر الطاقم الطبي، الذي يشرف على رئيس الوزراء، ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام».

وسيتولى وزير المال بيار غرامينا، تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل إليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادراً على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

وظهرت الأعراض على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.