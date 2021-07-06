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مقتل 4 جنود ماليين بهجوم

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ابوظبي - سيف اليزيد - باماكو (وكالات)

أعلن الجيش المالي عن مقتل 4 من جنوده إثر تعرض موكبهم في شمال شرق البلاد على مقربة من الحدود مع موريتانيا لاعتداء وصفه بـ«الإرهابي».
وأوضح بيان للجيش أن بعثة إدارية للقوات المسلحة المالية كانت متجهة إلى ليري تعرضت لاعتداء نفذته جماعة مسلحة لم تحدد هويتها، مشيرًا إلى أن البعثة ردت بقوة على الاعتداء، وأن الحصيلة غير النهائية هي 4 قتلى من جانب القوات العسكرية المالية.
وتعاني مالي من هجمات الجماعات المسلحة الناشطة في الشمال والوسط منذ سنوات، وتعد المناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع النيجر وبوركينافاسو الأكثر تعرضًا للهجمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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