المغرب سينتج ملايين الجرعات من لقاح «كورونا» شهرياً

عربي ودولي

ع+ ع-

شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاح «كوفيد - 19» شهرياً، باستثمارات حجمها 500 مليون دولار «لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة».

وقال بيان، إن الملك محمد السادس شهد في قصره بمدينة فاس «حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ(كوفيد - 19)، ولقاحات أخرى بالمغرب».

وجاء في البيان أيضاً أن هذا المشروع يهدف إلى «إنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد - 19)، شهرياً قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجياً على المدى المتوسط».

وأضاف أن هذا المشروع «سيعبئ استثماراً إجمالياً قدره 500 مليون دولار أميركي».

وقال إن من بين أهداف المشروع «إنتاج اللقاح المضاد لـ(كوفيد - 19) ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، مما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا (التكنولوجيا الحيوية) على الصعيد القاري والعالمي في مجال الصناعة والتغليف».

وأوضح البيان أن المشروع «ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص... وأنها تأتي امتداداً للمباحثات الهاتفية يوم 31 أغسطس 2020 يين العاهل المغربي والرئيس الصيني شي جي بينغ».

وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث أمام العاهل المغربي بين كل من المغرب ومجموعة «سينوفارم» الصينية.

وتم كذلك توقيع «مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمغرب بين هذا الأخير وشركة «ريسيفارم».

كما وقع عقد ثالث بين شركة «سوطيما» المغربية لصناعة الأدوية من أجل تصنيع لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لـ«كوفيد - 19»، بين المغرب وشركة «سوطيما».

وأعطى المغرب، حتى اليوم، لقاح «كورونا» لأكثر من تسعة ملايين شخص. وسجل اليوم 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات إلى 534797 والوفيات إلى 9329.