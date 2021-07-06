شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات على انقطاع الكهرباء في إيران: «الموت لخامنئي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت عدة مدن في إيران، مساء الأحد، احتجاجات واسعة اعتراضًا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وبشكل متكرر.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو سجل في الظلام، في أحد أحياء العاصمة، وأطلق مواطنون من شرفات المنازل هتافات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، مرددين: الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي.

كما نشر ناشطون صورًا لمواطنين تجمعوا أمام مبنى شركة الكهرباء، ومبنى البلدية في 3 مدن بمحافظة غلستان شمال شرق إيران، وتظاهر عدد من المحتجين في مدينة كنبد كاووس في المحافظة ذاتها، فيما ردد متظاهرون شعارات ضد الحكومة في مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد.