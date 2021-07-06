وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة رابعة لكوفيد-19

04 يوليو , 2021
حث وزير الصحة أوليفييه فيران اليوم الأحد أكبر عدد ممكن من الفرنسيين على الحصول على لقاح كوفيد-19، محذرا من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.
وقال فيران على تويتر "على مدى خمسة أيام لم ينخفض (معدل الإصابة). إنه يرتفع مرة أخرى بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.
يُظهر النموذج البريطاني أن الموجة الرابعة ممكنة اعتبارا من نهاية يوليو".
وأضاف "يجب أن نتحرك أسرع (في التطعيم). بلدنا في سباق مع الزمن".
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