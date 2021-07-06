التطور الخطير في أزمة سد النهضة .. إخطاراً رسمياً من أثيوبيا ببدء الملئ الثاني ومصر ترد رداً عنيفاً

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها إن "عبد العاطي وجّه خطابا رسميا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".

وأضافت أن "وزارة الخارجية أرسلت الخطاب الموجه من عبد العاطي إلى الوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

عمرو أديب: أثيوبيا بعتت خطاب لوزير الري قالتله مساء الخير إحنا بدأنا الملء الثاني.. والوزير رد رد قوي

قال الإعلامي عمرو أديب أن وزير الري المصري ، وصله خطاب رسمي من أثيوبيا ببدء الملئ الثاني .

وأضاف أديب : أن وزير الري المصري رد رداً قوياً وعنيفاً ، وتابع أديب : أنا مندهش من الإخطار الأثيوبي حيث وصفه بالمقولة الشعبية "اضرب دماغك في الحيط" .