شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اليوم الاثنين، إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء "إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة".

وقال الوزير في بيان أنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ.. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".