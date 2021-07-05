شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا» تستهدف الشباب في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا بواقع 32607 إصابات منذ يوم الجمعة بزيادة 85 في المائة عن تلك المسجلة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة بعد أن أدت سلالة دلتا إلى زيادة كبيرة في الإصابات بين الشبان الذين لم يتلقوا لقاحات.

وأظهرت البيانات أنه في حين بلغ معدل الإصابة على مستوى البلاد خلال 14 يوما 204 إصابات لكل 100 ألف شخص اليوم الاثنين ارتفاعا من 95 إصابة قبل أسبوع فقد ارتفع هذا العدد إلى 640 إصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20و29 عاما.

وأتاحت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والبرتغال التطعيم لجميع البالغين لكن إسبانيا تعطي التطعيم طبقا للفئات العمرية مما أدى إلى عدم حصول معظم الشبان على تطعيم.

وحصل نحو 89 في المائة من الإسبان فوق سن الأربعين على جرعة واحدة على الأقل مقابل 14 في المائة لممن تتراوح أعمارهم بين 20و29 عاما.

وأدى تحديث اليوم الاثنين إلى ارتفاع مجمل الإصابات في إسبانيا إلي ثلاثة ملايين و866475 إصابة و80934 وفاة بعد تسجيل 23 وفاة.