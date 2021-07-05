الزوراء يهزم النجف في دوري الكرة الممتاز

تمكن فريق الزوراء، الاثنين، من هزيمة نظيره النجف بهدفين نظيفين في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب ببغداد، مهند عبد الرحيم في الدقيقتين 28 و89.

وبهذا الفوز عزز الزوراء موقعه في الوصافة بـ 69 نقطة خلف القوة الجوية الذي ضمن التتويج بلقب الدوري بفوزه اليوم على فريق النفط.