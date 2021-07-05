كورونا يواصل تفشيه.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس عالمياً

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 184مليوناً و572 ألفاً و671 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و993 ألفا و573 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 168 مليونا و920 ألفا و963 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.