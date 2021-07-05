حفتر والقنصل الإيطالي.. لقاء تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير، خليفة حفتر، الإثنين، القنصل الإيطالي كارلو باتوري في مقرّ القيادة العامة.

وبحسب مكتب إعلام الجيش الليبي، فإن اللقاء جاء بعد افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وناقش أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أعلن في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام "كارل باتوري" على رأسها.



وأكد "دي مايو" أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد، خاصة المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي يعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.

وتعد إيطاليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية بعد عام 2017، خاصة أنها تمتلك مستشفى عسكريا ميدانيا في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.



وتعمل العديد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها داخل ليبيا، وذلك منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد في 5 فبراير/شباط الماضي، من قبل لجنة الحوار السياسي في جينيف، وتدشين مسار انتقالي ينتهي بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر كانون أول المقبل.

