فساد وتربح.. مذكرة توقيف بحق قيادي إخواني بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جمعية ''أنا يقظ''، أول منظمة لمكافحة الفساد في تونس، الإثنين، إن محكمة تونسية أصدرت أمر توقيف بحق قيادي إخواني.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة التونسية "ببن عروس" أصدر بطاقة ضبط وتوقيف بحق القيادي في حزب النهضة الإخواني عادل الدعداع، بتهم الفساد.

وأكدت المنظّمة، في بيان، أنّ هذا القرار جاء بعد عدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني في مناسبتين، ما اضطر السلطة المختصّة إلى "إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه''.

وقامت منظّمة ''أنا يقظ'' في شهر يونيو/ حزيران 2020 بنشر تحقيق حول الملف الّمتعلق بعادل الدعداع الّذي استغل قربه من حزب النهضة لتحقيق مصالح شخصية.

ولفتت "أنا يقظ" إلى أنّ القيادي في حركة النهضة اشترط مقابلا ماليا وصل إلى 2 مليون دولار، لقاء تقديم خدمات مخالفة للقانون.

وشددت المنظّمة على "ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، احتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة".

وتواجه حركة النهضة اتهامات بالتدخل في القضاء لخدمة مصالحها الضيقة خاصة في قضايا الفساد والإرهاب، حيث كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤخرا تورط الإخوان في اختراق بعض الأجهزة القضائية للتأثير على سير القضايا.