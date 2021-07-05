مقتل جنديين أوكرانيين في 6 هجمات للانفصاليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 في هجمات شنها انفصاليون موالون لروسيا شرق البلاد على مدار 24 الساعة الماضية.



وتخوض أوكرانيا حربا ضد الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان نشره على موقع "فيسبوك" الإثنين، إن مقاتلين منشقين شنوا خلال الـ 24 ساعة الماضية ست هجمات على قواته.

وأضاف أن الجندي الأول الذي قتل أمس كان رئيس مركز طبي على خط المواجهة، فيما أصيب جندي آخر.

ولفت بيان الجيش إلى مقتل جندي آخر وإصابة 3 في هجمات خلال اليوم.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها ستجري تدريبا عسكريا كبيرا في الجزء الغربي من البلاد في النصف الثاني من يوليو /تموز الجاري.

وأوضح الجيش الأوكراني أن التدريب سيتم مع الولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا وهو الجولة الثانية من مناورات عسكرية تضم كييف وشركاء أجانب خلال شهر.

وسيشارك في تدريبات "السيوف الثلاثة-2021" أكثر من 1200 جندي وما يزيد على 200 مركبة قتالية وستستمر من 17 إلى 30 يوليو/ تموز في ساحة يافوريف للتدريب بمنطقة لفيف.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة التدريب العسكري "نسيم البحر" في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا بمشاركة أكثر من 30 دولة رغم مطالبات روسيا بإلغاء المناورات.

وتأتي مناورات "نسيم البحر" 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي"الناتو" وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا في أبريل/نيسان الماضي بعد تصاعد العنف، في حين، أعلنت موسكو بعد ذلك انسحاب قواتها، قالت الولايات المتحدة إن الانسحاب كان محدودا.

وشهد النزاع الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، مقتل ما لا يقل عن 40 جنديا أوكرانيا منذ بداية العام مقارنة ب50 في عام 2020.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.