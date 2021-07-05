المملكة السعودية تبدأ تطعيم هذه الفئة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة فأكثر، لافتة إلى أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".



وأشارت الوزارة إلى إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1247 إصابة مؤكدة وتعافي 1429 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11773 حالة منها 1350 حالة حرجة.

وبلغ عدد الإصابات في السعودية 494032 حالة، وعدد حالات التعافي 474368، فيما سجلت 15 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7891 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.