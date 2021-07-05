الأمن العراقي يقبض على إرهابيي بابل

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المتهمين مطلوبون وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية عدة لترويع المواطنين بواسطة رمانة هجومية وبنادق كلاشنكوف.
وأضافت أنه «تم تصديق أقوالهم قضائيا، وجرى إجراء كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق الذي جاء مطابقا لاعترافاتهم».
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