شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية لليمن والسودان.. وعمليات جراحية في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال غذائية في اليمن والسودان، فيما أجرى 312 عملية جراحية في نيجيريا ضمن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له.

ووزع المركز أمس 1,000 سلة غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في ولاية الخرطوم، استفاد منها أكثر من 6,000 شخص، واستهدف التوزيع محلية كرري بـ 700 سلة استفاد منها 4,290 فردا، ومحلية بحري بـ 300 سلة استفاد منها 1,800 فرد.

وسلم المركز 85 طنا و600 كجم من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديريات ميدي وحيران وعبس وجزيرتي الفشت وبكلان بمحافظة حجة، استفاد منها 4,800 فرد، و16 طنا و50 كجم من السلال الغذائية في مديرية شحن بمحافظة المهرة، استفاد منها 1050 فردا بواقع 150 أسرة.