سقوط قيادي و25 إرهابيا بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الوطني الصومالي مقتل قيادي بارز في جماعة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الخاصة قتلت القيادي في قرية دار السلام بمنطقة شابيلي الوسطى. وأشارت وكالة الأنباء الصومالية في وقت سابق، إلى أن قوات تابعة للجيش الصومالي شنت هجوما مباغتا على إرهابيين كانوا يزرعون ألغاما أرضية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 إرهابيا.



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