شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن أسماء المجموعة الثالثة للمتقدمين للدورة التدريبية للجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حماد الرمحى رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن استقبال الصحفيين المتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثالثة"، وذلك يوم السبت القادم ، مضيفا أن اختيار الأسماء المرشحة لحضور الدورة التدريبية يتم بناء على ما يرد إلى من لجنة القيد وفقاً للترتيب الأبجدي.

وأشار حماد الرمحى، إلى أن نقابة الصحفيين اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المتدربين والمدربين من مخاطر فيروس كورونا، مضيفا أن نقابة الصحفيين تعاقدت مع مجموعة من أمهر المدربين والأكاديميين في مجال الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، وبعض الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مشاركة بعض قيادات ورموز المهنة في العملية التدريبية.

وأما عن أسماء الصحفيين المرشحين لحضور المجموعة الثانية فهم:

سمر صالح عبد القادر ليثى

سمر عادل رمضان محمد البصيرى

سمر محمدين مختار محمدين

سمير عصام حسن احمد

سيد أمين سيد محمود شلبان

سيد عصام سيد صبره

سيد فراج عبد العزيز عبد الجليل

سيد مجدى سيد خليفه

سيد محمد أحمد هريدى

سيف الدين الحسينى محمد محمد

شروق السيد حسن عبد السلام يوسف

شريف أحمد على محمود الجارح

شريف أيمن حسين السيد حنفى

شريف بدر على محمد

شريف طلعت على سيد احمد عبد الواحد

شرين جمال عبد المجيد محمد

شيماء أحمد عبد الحميد احمد

شيماء حسين محمد عبد الغنى مصطفى حموده

شيماء عبده محمد رشاد

شيماء محمد احمد على

شيماء محمد على سليمان

شيماء محمد محمد عبد الرحمن

صبحى فتحى إبراهيم كردى

صلاح كمال محمود جمعه

ضحى محمد عبد التواب السيد

ضحى محمد مصطفى السيد محمد

طارق حسنين عاشور حسنين الديب

طارق يونس كامل عبد العال

طه محمود طه حسين

طه محمود عبد الفتاح محمد حسنين

عائشة حسن محمد على

عادل عبد العال محمد حسانين

عادل فؤاد حبيب غبريال حنا

عاطف محمود محمد محمود السيد

عبد الرحمن جمال عبد العزيز حسن

عبد الرحمن سيد محمد فرحات

عبد الرحمن عبد التواب عبد العزيز

عبد الرحمن قطب عبد الرحمن جاد

عبد الله ابراهيم حسن السيد الميهى

عبد الله سالم عبد الحميد محمد

عبد الله علاء الدين عبد الله إبراهيم

عبد الله مجدى أبو العلا شعبان

عبد الله محمد مصطفى إسماعيل

عبد الله هشام زكى مطاوع

عبد المجيد عبد الله احمد عبد الله

عبد الهادى طه عبد الهادى سيد احمد

عبد الوهاب السيد عبد الوهاب إبراهيم

عبده احمد سعد عطا

عبده محمود عبده شرف

عثمان إبراهيم عثمان عبد الرؤوف

عز الدين محمد شعبان وهدان

عزة عطيه محمد قطب حسن

عصام محمد عبد الرحمن إبراهيم

عصام محمدين احمد محمدين عميره

علا على أحمد محمد

علاء أحمد حسين محمد

علاء سعيد عبد الجواد عبد الحافظ

على أحمد عبد العال شحاته

على أحمد محمود حسن

على خالد على عبد العزيز

على راضى على عبد الغنى

عمر إسماعيل أمين إسماعيل

عمر خالد محمود كمال القاضى

عمر رأفت عمر عبده على

عمر كامل صبرى فارس

عمر مؤنس محمد كامل زهيرى

عمر محمد محمود حامد حسن مراد

عمرو طه إبراهيم الحلبة

عمرو طه احمد جوده

عمرو عادل عبد السلام محمد

عمرو عبد العاطى السيد السيد عمرو محمد محمد عبده

غادة احمد محمد حسين رضوان

غادة خالد السيد أمين موسى

فادى عزت عواد مرسى

فاديه إيهاب احمد وهدان

فارس محمد محمود محمد

فاروق لطفى سيد احمد سلامه

فاطمة طارق احمد جاد

فاطمة محمد صلاح حسن رمضان

فاطمة محمد عبد العليم النشابى

فاطمة نشأت فوزى محمد شحاته

فدوى مجدى محمد شندى

فريدة صلاح الدين محمد حسانين

كرستينا رفعت حليم سدراك

كريستين سامى وهيب فرج

كريم عبد المنعم كيلانى عبد العزيز

كريم محمد احمد ربيع الزعفرانى

كريم محمد عثمان محمد عثمان

كريم محمد لطفى محمد

كساب أحمد على كساب شحاته

ليلى عادل أحمد ضوى

مارسيل سمير صدقى فام

ماركو سامى نصيف يعقوب

مارى جرجس عدلى جرجس

ماريان رسمى فيكتور جرجس

ماريان سعيد يوسف هندى

ماريان عيد ابراهيم جورجى

مازن محمود حامد محمد

محروس هنداوى رشاد محمد