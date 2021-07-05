بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والهيئة العامة لتعليم الكبار

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القاهرة - سامية سيد - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف "القضاء على الأمية فى مصر " والذى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين للقضاء على الأمية فى مصر.

مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى توقيع البروتوكول النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثل الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والذى أشاد بدور القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسى للهيئة وتكليفه لشباب الخريجين " الخدمة العامة " لمحو الأمية، وقال أن مصر بها حوالى 17 مليون مواطن يعانون من الأمية مطلوب أن نعمل جميعًا على محو أميتهم.

وطالب عاشور بعمل حوار مجتمعى بين التنسيقية وكافة جهات المجتمع للخروج بمشروع قانون موحد للقضاء على الأمية.

ووجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر إلى رئيس هيئة تعليم الكبار على الاستضافة، مؤكدا أن دولة بحجم مصر لا يجب أن يكون بها أمية ومن المفترض أن نتجه لمحو الأمية الإلكترونية، وليس أمية القرأة والكتابة، وأوضح النائب عمرو يونس أن التنسيقية سوف تبذل مجهود ضخم للقضاء على الأمية فى وقت قصير.

من جانبها هنأت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو وقالت أنه بسبب الأمية وجدت جماعة الإخوان الإرهابية بيئة خصبة لنشر سمومهم داخل الشعب المصرى وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم مختلف التوجهات السياسية، وضربت مثالا للتعاون برغم اختلاف توجهات أعضائها السياسية.

وأضاف النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة على توقيع البروتوكول لأن مصر خلال الجمهورية الجديدة قطعت شوطًا كبيرًا فى مكافحة الفقر والقدرة على تقذيمه من خلال مبادرات حياة كريمة بالإضافة لقيام الدولة بالعديد من المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض على سبيل المثال وليس الحصر ( ڤيروس سى ) والقضاء عليه ويتبقى أمامنا تحدى مكافحة الأمية وستسعى جميع الأطراف لمكافحتها والقضاء عليها تماما، وأكد أن هذا اللقاء وتوقيع البروتوكول بداية لتعاون مثمر بين التنسيقية والهيئة.

وأوضحت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب أن محاور الموازنة المخصصة لهيئة تعليم الكبار، ودور الهيئة فى تنمية مواردها المالية، وطبيعة التشبيكات والشراكات التى تعقدها الهيئة مع منظمات المجتمع المدنى بهدف القضاء على البطالة.

وأشار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الهدف من البروتوكول هو التصدى لأحد أهم الملفات التى يمكن أن تمس الأمن القومى المصرى، لأن الأمية تعتبر بمثابة تربة خصبة لبث بذور الأفكار الهدامة فى جسد الدولة المصرية، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك الأفكار والأدوات التى يمكننا من خلالها العمل على هذا الملف بهدف الوصول بمعدلات الأمية لأقل مستوياتها فى أقرب وقت.

وعلى هامش اللقاء دعا الدكتور عاشور عمرى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حضور لقاء مع مديرى فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كلا من الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، واللواء كمال سعودى نائب رئيس هيئة تعليم الكبار، والنائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولى، والنائبة رشا كليب أعضاء مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وكلا من أعضاء التنسيقية أحمد نصرالله، ومؤمن السيد، سالى أبو النصر، شيرين فتحى، أحمد أسامة، وعدد من قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار.