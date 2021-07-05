شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يدعو أعضاء مجلس الأمن لدعم حق شعبى مصر والسودان فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا حزب إرادة جيل فى بيان له الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن إلى دعم حق شعبى مصر والسودان فى الحياة باعتبار مصر والسودان دولتى المصب لنهر النيل.

وأكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية فى بيان اليوم، أن 100 مليون مصرى يترقبون الجلسة التى سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل لبحث ملف سد النهضة وإصدار قرار يحفظ حقوق مصر والسودان ويلزم اثيوبيا بتوقيع اتفاق قانونى ملزم.

وذكر المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مجلس الأمن بوصفه المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين مطالب بإلزام إثيوبيا بالاستماع إلى صوت العقل وعدم الإضرار بشعبى مصر والسودان.

وخاطب حزب إرادة جيل سفراء الدول الخمسة عشر الأعضاء بمجلس والمعتمدين بمصر ضرورة نقل مطالب الشعب المصرى وأحزابه الممثلة بمجلسى الشيوخ والنواب إلى مندوبى تلك الدول قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن يوم الخميس القادم وأن يضع المجلس نهاية لهذا الملف والمفاوضات الدائرة مع إثيوبيا منذ 10 سنوات.