شكرا لقرائتكم خبر عن بالطبل البلدي والمزمار.. أهالي قرية بالشرقية يستقبلون وفد لجنة الشباب بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالي قرية كفر أبو الديب بالشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل والمزمار البلدى، احتفالا بزيارة الوفد للقرية مسقط راس النائب خالد بدوي عضو اللجنة.

وأشاد وفد اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بدور النائب خالد بدوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر أبو الديب في تطوير مركز الشباب واهتمامه بالشباب وأبناء قريته، وهو ما رد عليه النائب خالد بدوي قائلا:" لا أعتبر نفسي مسئول عن مركز شباب أبو الديب فقط ولكني حريص على حل مشاكل جميع مراكز شباب الدائرة ".

كما زار الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، نادى هيهيا الرياضي، واستمع الوفد البرلماني لعدد من المشاكل المتعلقة بوجود خلافات علي أرض نادي هيهيا .

كما زار الوفد البرلمانى، مركز شباب ههيا، حيث استمع الوفد للواء عصام أبو المجد النائب السابق ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، حول مراحل تطوير المركز وإنشاء ملعب قانوني وحمام سباحة، وهو الأمر الذي لاقي اشادة من أعضاء الوفد البرلماني.

ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ان الاتجاه لدى المديرية حاليا هو البحث عن أليات لجذب الشباب لمراكز الشباب، بالإضافة الي الفكر الاستثماري في بعض الانشطة لاسيما في ظل قلة الموارد المالية، مستشهدا بمركز شباب أبو حماد، حيث جاري إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح مفتوحة، وكذلك إنشاء محلات فرع بنك، ما سيؤدى الي رفع القيمة التسويقية للمكان وبالتالي وجود عائد.