الثانوية العامة 2021| "الخليج 365" ينشر جدول المراجعات النهائية لـ"مصر التعليمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأت قناة مصر التعليمية، تنفيذ خريطة المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة، استعدادًا لامتحانات نهاية العام التي تبدأ السبت المقبل، حيث أعدت برنامجًا مكثفًا بمشاركة العديد من المعلمين الذين يتم ترشيحهم من قِبل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق بين الوزارة والتلفزيون.

وتقدم القناة التعليمية المراجعات من خلال تنظيم أيام مفتوحة قبل كل مادة بـ3 أو 4 أيام، بحيث يتم تنظيم نحو 3 أو 4 أيام مفتوحة لكل مادة، بالاعتماد على مجموعة كبيرة من مدرسي الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من مستشاري المواد بالوزارة.

ويبدأ اليوم المفتوح من 12 ظهرًا لـ7 مساءً، وهو الأمر الذي يستهدف تحقيق تنوع في الفكر والتقديم وطريقة تناول الامتحانات والأسئلة، بحيث تشتمل المراجعات على حلول لنماذج للامتحانات، كما يتم تقديم جرافيكس لتسهيل الشرح للطلبة.

وحصل "الخليج 365" على جدول المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة بقناة مصر التعليمية على النحو التالي:

