السيطرة على حريق غابات قبرص

أعلنت أجهزة الإطفاء القبرصية سيطرتها على أسوأ حريق تشهده الجزيرة منذ عقود، والذي اجتاح غابات جبلية ومزارع، موديا بأربعة مصريين ومدمرا عشرات المنازل. وشاركت طائرات لمكافحة النيران من اليونان وإسرائيل ومن القواعد البريطانية في الجزيرة المتوسطية، في إخماد الحريق الذي أتى على 55 كيلومترا مربعا من غابات جبال ترودوس. وقالت إدارة الغابات القبرصية، الإثنين، إن «الحريق الذي اندلع السبت... بات تحت السيطرة بشكل تام». ودمر الحريق الذي اعتبر الأسوأ منذ تأسيس جمهورية قبرص عام 1960 نحو 50 منزلا وخطوط كهرباء وأدى إلى إخلاء عشر قرى، وفق السلطات. وقال آكيس يوريو (45 عاما) في قرية أراكاباس، إن ما شهده «كابوس، جحيم حقيقي، كان الحريق يحاصر القرية». والحريق الذي أججته الرياح القوية وفاقمته موجة حر في الجزيرة تجاوزت 40 درجة، أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان شوهدت من البحر ومن السفح الآخر لسلسلة جبال ترودوس. وشارك أكثر من 600 عنصر من أجهزة الطوارئ والجيش في إخماد الحريق إضافة إلى نحو عشر طائرات و70 عربة إطفاء وطائرة استطلاع من دون طيار، وفق إدارة الغابات.



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