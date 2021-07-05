مذكرة تفاهم سياسية بين السعودية وفيتنام

وأكد ابن فرحان، خلال كلمته على هامش توقيع مذكرة التفاهم، حرص حكومتي البلدين على بذل المزيد من الجهود الرامية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وفيتنام في جميع المجالات وعلى كافة الصعد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
وقال: «إن توقيع مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية؛ يؤكد أهمية تبادل الآراء ومناقشة المقترحات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأضاف، إن المملكة منذ إقامتها للعلاقات مع فيتنام عام 1999، حرصت ومازالت حريصة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، وتبادل الآراء حيال المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين.
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