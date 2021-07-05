مذكرة تفاهم سياسية بين السعودية وفيتنام

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، وذلك عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ، ووزارة خارجية فيتنام، تتعلق بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ابن فرحان، خلال كلمته على هامش توقيع مذكرة التفاهم، حرص حكومتي البلدين على بذل المزيد من الجهود الرامية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وفيتنام في جميع المجالات وعلى كافة الصعد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

وقال: «إن توقيع مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية؛ يؤكد أهمية تبادل الآراء ومناقشة المقترحات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف، إن المملكة منذ إقامتها للعلاقات مع فيتنام عام 1999، حرصت ومازالت حريصة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، وتبادل الآراء حيال المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين.