60 نائبا أوروبيا يطالبون بمحاسبة إيران

طالب عشرات النواب في البرلمان الأوروبي، الاتحاد بفرض عقوبات على السلطات الإيرانية لتورطها بأعمال إرهابية، وانتهاكات لحقوق الإنسان. و هناك 63 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، وقعوا عريضة أو بياناً، طالبوا فيه حكومات الاتحاد الأوروبي، بالتزام سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني، على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع. إلى ذلك، طالب النواب بفرض عقوبات على طهران، تطبيقا لنصوص قانون عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الشامل، وكذلك على خلفية المخططات الإرهابية التي دبرتها السلطات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي. وفقا للعربية نت.

ويذكر أن الاتحاد أدرج عبر السنوات الأخيرة، أكثر من 80 مسؤولا إيرانيا ضمن قوائم العقوبات وعددا من الكيانات ذات الصلة المباشرة بقمع المظاهرات والاعتقالات العشوائية، والتحقيقات القسرية والشهادات بالإكراه للعديد من الموقوفين، والمعارضين السياسيين.